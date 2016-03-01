معدل البطالة في اليابان ينخفض إلى 3.2% في يناير

أظهرت بيانات من وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليوم الثلاثاء أن نسبة البطالة في اليابان تراجعت إلى 3.2% في يناير من 3.3% في الشهر السابق.



وبلغ متوسط تقديرات خبراء إقتصاديين استطلعت رويترز اراءهم 3.3%.



وأشارت بيانات منفصلة من وزارة العمل إلى أن نسبة الوظائف إلى طالبي العمل إرتفعت في يناير إلى 1.28 وهي أعلى مستوى لها في 24 عاما.



وأظهر بيانات وزارة الشؤون الداخلية أيضا أن إنفاق الاسر اليابانية هبط بنسبة 3.1% على أساس سنوي في يناير في حين كان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين في استطلاع رويترز يشير إلى إنخفاض قدره 2.7%.



