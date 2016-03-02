سلطنة عُمان تدرس رفع تعرفة الكهرباء على المؤسسات

قال المدير التنفيذي لهيئة تنظيم الكهرباء في سلطنة عمان، إن الحكومة تدرس رفع تعرفة الكهرباء لتوفير نحو 8% من دعم الدولة للقطاع.

وأضاف قيس الزكواني، أن التعديل المقترح سيؤثر على المؤسسات الحكومية والقطاعات التجارية والصناعية، والتي تستهلك أكثر من 150 ميغاوات من الكهرباء سنوياً، وليس على الأفراد، موضحاً أن دعم الكهرباء كلف الحكومة 450 مليون ريال العام الماضي.

وكان عجز الميزانية قد تجاوز الـ4 مليارات ريال، أو ما يقارب 11 مليار دولار خلال فترة 11 شهراً الأولى من العام الماضي، مقارنة مع فائض قدره 233 مليون ريال في 2014.