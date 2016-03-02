"مركز التكامل" جهاز سعودي لتطوير العلاقة بالقطاع الخاص

استعرض مستشار أمير منطقة مكة المكرمة، الدكتور سعد محمد مارق، تجربة "مركز التكامل التنموي" وسعيه إلى تذليل العقبات التي يواجهها القطاع الخاص في المشاريع التنموية بالمنطقة، فضلاً عن الإجراءات التي من شأنها تحفيز وتطوير الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، لاسيما مع وجود فرص استثمارية كبيرة في المنطقة، يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها.

جاء ذلك في أولى جلسات "منتدى جدة الاقتصادي"، اليوم الأربعاء، الذي انطلق مساء أمس بجلسة خطابية تحدث فيها كل من أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ووزير التجارة والصناعة توفيق الربيعة، ورئيس وزراء ماليزيا محمد نجيب تون، ونائب رئيس وزراء تركيا محمد شمشك، ورئيس مجلس إدارة غرفة جدة، ورئيس المنتدى الشيخ صالح كامل، وذلك بحضور كوكبة من أبرز رجالات الدولة والأمراء والمسؤولين وأصحاب الأعمال وخبراء الاقتصاد.

وأكد الدكتور سعد محمد مارق، أن المركز يعمل على تحديث خططه المستقبلية بشكل دائم بما يتواءم وسير المشاريع، وبحسب ما يستجد من مشروعات، مشيراً في حديثه للحضور إلى أن المركز لديه العديد من المهام الحيوية، من أبرزها الإشراف على سير العمل في المشاريع الكبرى بالمنطقة، إضافة إلى تطوير العلاقة بين القطاعين الخاص والعام في المنطقة وتطوير الشراكات في المشاريع التي يمكن أن تنفذ من قبل القطاع الخاص، فضلا عن تذليل العقبات التي تواجه تنفيذ المشاريع في المنطقة.

وبين الدكتور سعد محمد مارق أن فكرة إنشاء المركز جاءت اتساقا مع الرؤية التنموية لتطوير منطقة مكة المكرمة، التي وضعها الأمير خالد الفيصل، والتي أكدت وجود فرص استثمارية يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها، مبينا أن المركز اعتمد معايير متعددة لتنفيذ تلك المشاريع، من أبرزها الهدف من المشروع وأثره على اقتصاد المنطقة، والتقليل من الأعباء الحكومية، والمساهمة في تطوير الخدمات الأساسية، إضافة إلى توفير فرص عمل لأبناء المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن جلسات المنتدى مستمرة حتى يوم غد الخميس، فيما ستتطرق جلسات اليوم الأربعاء لعدة مواضيع، من بينها تجربة تركيا في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وآفاق الاقتصاد العالمي المستقبلية، وتأثيره على السعودية، إضافة إلى جلسات نقاش الطاولة المستديرة لعرض نماذج مشاركة القطاع الخاص، فيما يترقب المشاركون غدا الكشف عن تفاصيل بداية الخصخصة في الأندية السعودية في جلسة بعنوان "الرياضة والخصخصة".