رويترز: بنوك عالمية ترغب بإقراض السعودية لانخفاض ديونها

نقلت وكالة رويترز عن مصادر قولها إن الحكومة السعودية أرسلت دعوات للبنوك لمناقشة تزويد المملكة بقرض مقوم بالدولار.

وبحسب المصادر، فمن المتوقع أن تبلغ قيمة هذا القرض 10 مليارات دولار.

ويرى مصرفيون تحدثت إليهم رويترز أن العديد من البنوك العالمية سترغب بإقراض السعودية نظرا لانخفاض ديونها، إضافة إلى احتياطياتها النفطية الضخمة.

كما أشارت المصادر إلى أن البنوك التي قد تشارك في هذا القرض قد تكون مرشحة لاحقا لإدارة الإصدار المرتقب من الحكومة السعودية لسندات مقومة بالدولار، وهو الإصدار المتوقع أن يتم لاحقا هذا العام.