"إس آند بي" تؤكد قدرة السعودية على الاقتراض بسهولة

في مقابلة خاصة بـ"العربية"، قال مدير التصنيفات السيادية في ستاندرد آند بورز، ترفر كالينان، إن لدى المملكة العربية السعودية قدرة على الاقتراض نتيجة مستويات دينها المنخفض، وذلك رغم قيام الوكالة بتخفيض تصنيف السعودية.

وأضاف كالينان "لقد خفضنا تصنيف السعودية بواقع درجتين إلى A- الأسبوع الماضي، قد يكون له تأثير على تكلفة الاقتراض، ولكن السعودية تتمتع بمستويات دين متدنية قاربت 0%، من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، وبالتالي لدى المملكة قدرة على الاقتراض، ما يقابله شهية من قبل المقرضين لمنحها التمويل".

وقال كالينان "يعتمد ذلك على الحكومة ومزيج التمويل التي تنوي استخدامه، فبإمكان الحكومة إصدار أدوات دين مختلفة واللجوء لاحتياطياتها، ولست متأكدا عن الأسباب التي دفعت المملكة للسعي إلى الحصول على قرض بدلا من إصدار سندات، قد تكون تكلفة الاقتراض على القرض أقل".