تركيا: 50% من المساهمين في شركة الاتصالات سعوديون

أوضح نائب رئيس الوزراء التركي محمد شمشك أن بلاده تعكف على تنمية ودعم أواصر التعاون والشراكة مع السعودية، مشيراً إلى أن أبرز الاستثمارات السعودية في تركيا تتمثل في قطاع الطاقة، والتي تصل إلى مليار دولار، كما تبلغ قيمة الاستثمارات العقارية السعودية في تركيا 6 مليارات دولار وهناك طموح في زيادتها، فضلاً عن أن 50% من المساهمين في شركة الاتصالات في تركيا سعوديون، فيما تصل قيمة الاستثمارات التركية في السعودية إلى 15 مليار دولار.

وأضاف نائب رئيس الوزراء التركي أن حجم التبادل التجاري بين السعودية وتركيا يبلغ 7 مليارات دولار، من ضمنها 4 مليارات لصالح المملكة، وهنالك تسهيلات عديدة من قبل تركيا لإقامة مشروعات مع المملكة تقدر وفقا لكل مشروع، بحسب ما نقلته صحيفة "المدينة".