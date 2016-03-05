خطة تنمية الصين الـ13 تفتح الاستثمار للأجانب

قالت الحكومة الصينية إن الصين ستلغي القيود المفروضة على مشاركة الأجانب في بعض قطاعات الخدمات، ومن بينها تصميم البناء والمحاسبة والمراجعة.

وجاء هذا الإعلان مع كشف الحكومة لمسودة خطة تنمية خمسية جديدة خلال الاجتماع السنوي للبرلمان.

وقالت الحكومة يوم السبت، إنها ستسمح أيضا باستثمارات أجنبية أكبر في قطاعات المصارف والتأمين ورعاية المسنين.

وتمثل الخطة الخمسية الثالثة عشرة للصين ورقة عمل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية فيما بين عامي 2016 و2020. وسيوافق البرلمان على النسخة النهائية من الخطة خلال الأسبوعين المقبلين.