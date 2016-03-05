70 % من السعوديات غير راضيات عن حوافز العمل

أظهرت دراسة قام بها مركز الأبحاث الواعدة في البحوث الاجتماعية ودراسات المرأة بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن أن المسؤوليات العائلية والمشكلات الصحية والمواصلات خلف غياب الموظفات، في حين تتفوق موظفات القطاع الحكومي في التكيف النفسي في مجال العمل على نظيراتهن موظفات القطاع الخاص.

وتبين من النتائج أن أكثرية موظفات القطاعين الحكومي والخاص يشعرن بالراحة النفسية في مجال العمل بنسبة بلغت 38.9%، كما تتفوق موظفات القطاع الحكومي على موظفات القطاع الخاص من حيث الراحة الصحية في مجال العمل، بحسب الدراسة التي نشرتها جريدة الرياض.

كما أظهرت النتائج أن ما يقارب من نصف موظفات القطاعين الحكومي والخاص يشعرن أن عملهن يحرمهن من الاستمتاع بالعلاقات الاجتماعية بنسبة بلغت 64.3 %، حيث تتفوق موظفات القطاع الخاص في هذا الجانب على موظفات القطاع الحكومي، كما بينت الدراسة أن غالبية موظفات القطاعين الحكومي والخاص لا يشعرن بالرضا عن الحوافز في العمل بنسبة بلغت 70.8%، وكشفت الدراسة أن 59.6% من إجمالي الموظفات يعملن في القطاع الحكومي، وأن 50.1% يقعن في الفئة العمرية (30 سنة فأكثر) وأن48.7% منهن متزوجات.

كما أظهرت نتائج البحث أن الأسباب الرئيسية لغياب الموظفات السعوديات تكمن في المسؤوليات العائلية والمشكلات الصحية للموظفة أو لأحد أفراد الأسرة، بالإضافة إلى مشاكل تتعلق بالمواصلات، كذلك تبين من نتائج الدراسة أن هناك بعض المتغيرات ذات الطبيعة النفسية كان لها تأثير كبير على غياب الموظفات، وأوصت الدراسة باتخاذ إجراءات صارمة ضد عدم الانتظام في الدوام الرسمي في القطاعين الحكومي والخاص بشكل عام وفي القطاع الحكومي على وجه الخصوص، حيث تبين أن أنماط عدم الانتظام بالدوام الرسمي تنتشر بصورة أكبر بين موظفات القطاع الحكومي.