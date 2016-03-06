وكالة "موديز" تراجع تصنيفات 18 دولة مصدرة للنفط

راجعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيفات 18 دولة مصدرة للنفط، حيث وضعت الوكالة تصنيف 11 دولة، بالإضافة إلى إمارة أبوظبي تحت المراجعة مع إمكانية تخفيضها. وتشمل هذه الدول، السعودية والإمارات والكويت وقطر وروسيا.

وأشارت موديز إلى أنها ستقوم بتقييم مدى تأثر اقتصادات هذه الدول وميزانياتها بتراجع أسعار النفط التي تتوقع الوكالة أن يصل متوسطها إلى 33 دولارا هذا العام، و38 دولارا العام المقبل.

وفيما يتعلق بالبحرين خفضت موديز تصنيفها طويل الأمد مع نظرة مستقبلية سلبية ووضعتها تحت المراجعة لمزيد من التخفيض.

يذكر أن الوكالة كانت خفضت التصنيف الائتماني لسلطنة عمان درجتين نهاية فبراير، ووضعته تحت المراجعة لإمكانية تخفيض آخر، بعد تقييم فعالية سياسة الحكومة في مواجهة انخفاض أسعار النفط.