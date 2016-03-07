الذهب يستقر دون أعلى مستوى في 13 شهرا

استقر الذهب اليوم الاثنين دون أعلى مستوياته في 13 شهرا الذي سجله الأسبوع الماضي ليتوقف الاتجاه الصعودي الذي شهده في الآونة الأخيرة بدعم من بيانات الوظائف الأميركية القوية التي عززت التوقعات باحتمال رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة هذا العام.



لكن من المستبعد أن يرفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل بما يقدم بعض الدعم للذهب الذي لا يدر فائدة.



وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1262.05 دولار للأونصة بحلول الساعة 0646 بتوقيت جرينتش.



وكان المعدن سجل يوم الجمعة 1279.60 دولار للأونصة وهو أعلى مستوى له منذ الثالث من فبراير 2015 ولكنه نزل بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأميركية بواقع 242 ألف وظيفة الشهر الماضي بما يفوق التوقعات.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة 0.5% إلى 15.57 دولار للأونصة ونزل البلاديوم 0.6% إلى 552.22 دولار للأونصة في حين ارتفع البلاتين 0.5 في المئة إلى 983.98 دولار للأونصة.

