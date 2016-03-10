الكويـت: تمويل عجز الميزانية من الاحتياطي العام

أكدت وزارة المالية الكويتية، اليوم الخميس، أنها تمول عجز الميزانية العامة للدولة والصرف على الالتزامات القائمة من حساب الاحتياطي العام دون غيره.

من جانب آخر، نقلت وكالة "كونا" أن المتحدث الرسمي لوزارة المالية والجهات التابعة لوزير المالية، خالد الربيعان، نفيه في بيان صحافي صحة ما نسب إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح في بعض الصحف المحلية اليوم، بأن الكويت تستفيد الآن من أموال صندوق احتياطي الأجيال القادمة في تمويل ميزانيتها والصرف على الالتزامات القائمة.

وأضاف الربيعان أن المرسوم بقانون رقم (106) لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة نص في مادته الثالثة على عدم جواز أخذ أي مبلغ من احتياطي الأجيال القادمة.