العقوبات الأميركية تؤرق بال طهران وتدفعها لمناشدة لندن

قال مدير مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن إيران بحاجة إلى الوصول بشكل كامل إلى النظام المصرفي الدولي في أقرب وقت ممكن، مضيفا أن لندن يمكنها أن تلعب دورا مهما في هذا الشأن في أعقاب رفع العقوبات.



وفي يناير انتهت العقوبات الدولية ضد ايران، بما في ذلك القيود المصرفية بمقتضى اتفاق مع القوى العالمية وافقت فيه طهران على كبح برنامجها النووي. لكن مدير مكتب روحاني محمد نهاونديان، قال في كلمة في المعهد الملكي للخدمات المتحدة في لندن إنه "يجب أن يكون هناك قدر أكبر من الوضوح بشأن تطبيق العقوبات المالية الأميركية الثانوية بما يسمح للبنوك غير الأميريكية بإجراء التعاملات مع إيران دون قيود".



وأضاف قائلاً: "نحن بحاجة إلى أن نرى تسهيل العلاقات المصرفية في أقرب وقت ممكن، وبشكل كامل قدر الإمكان، ولندن يمكنها أن تفعل ذلك"، وفقاً لما نقلته وكالة "رويترز".



ومازالت العقوبات الأميركية التي تتضمن حظرا على التعاملات الدولارية وتجميدا لمشاركة البنوك الأميركية في تمويل التجارة مع إيران، سارية. ويدفع هذا البنوك غير الأميركية إلى توخي الحذر في تعاملاتها مع إيران خشية أن تتهم بمخالفة العقوبات القائمة.



وقال نهاونديان أيضاً: "البنوك غير الأميركية يجب عدم تقييدها في أي نوع من التعاملات المصرفية مع البنوك الإيرانية".