نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالصين 2.7% في شهرين

قالت وزارة التجارة الصينية، اليوم الجمعة، إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة غير المالية في البلاد زادت بـ 2.7% على أساس سنوي في شهري يناير وفبراير، إلى 141.88 مليار يوان (22.52 مليار دولار).



وكانت الاستثمارات الأجنبية المباشرة غير المالية بالصين قد ارتفعت بـ17% في نفس الفترة من العام الماضي.



ولم تكشف الوزارة عن تفاصيل الاستثمار الأجنبي المباشر في شهر فبراير وحده، غير أن حسابات وكالة "رويترز" تشير إلى أن إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة انخفض بـ 1.3% إلى 8.45 مليار دولار في الشهر الماضي، مقارنة مع مستواه قبل عام.