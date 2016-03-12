مؤتمر بالرياض يناقش دعم أبحاث التمويل الإسلامي

ينظم في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الاثنين القادم مؤتمر "أبحاث التمويل الإسلامي"، وذلك بفندق الريتز كارلتون بالرياض بحضور محافظ مؤسسة النقد السعودي الدكتور فهد المبارك.

ويهدف المؤتمر الذي يستمر يومين، إلى رفع مستوى البحوث والدراسات المصرفية في التمويل الإسلامي ونقلها إلى مصاف فروع الاقتصاد والتمويل في المؤسسات الأكاديمية، إلى جانب دعم أبحاث التمويل الإسلامي للقيام بدور فاعل في هذا المجال وتعزيز حضورها في المجلات العلمية المرموقة في مجال الاقتصاد والمالية، ووضعها على قائمة اهتمامات المؤسسات الأكاديمية الكبرى في مجال المالية والاقتصاد.

ويحظى المؤتمر بمشاركة محلية وعالمية واسعة النطاق من خبراء وباحثين ومتخصصين في مجال الاقتصاد والتمويل من أصحاب الأثر البحثي الملموس في النقاش الدائر حول علوم الإدارة المالية على مستوى التأصيل النظري والصناعة المالية على مستوى التطبيق العملي.

وبين عميد كلية الإدارة الصناعية بجامعة الملك فهد الدكتور محمد الزهراني، أن المؤتمر يستقطب باحثين من الجامعات العالمية كجامعة هارفارد وستانفورد وغيرها، مشيراً إلى أن المؤتمر سيناقش 14 ورقة علمية تم اختيارها من بين 170 ورقة علمية قدمها باحثون من 24 دولة وطلبة دكتوراه من جامعات ومراكز بحثية مرموقة حول العالم مثل المكتب القومي لأبحاث الاقتصاد في أمريكا، وجامعة كورنيل، وجامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي وغيرها من المؤسسات والمعاهد التعليمية في مختلف أنحاء العالم.

وأفاد أن برنامج المؤتمر يتضمن جلسة لرجال الصناعة يتحدث فيها كبار الممارسين للتمويل الإسلامي عن صناعة التمويل الإسلامي أمام باحثي الاقتصاد والتمويل وجلسة لمحرري كبريات المجلات العلمية المحكمة في التمويل لمناقشة رفع مستوى البحث العلمي في التمويل الإسلامي، فيما يقدم المؤتمر جائزة لأفضل بحث علمي وأخرى لأفضل بحث دكتوراه في هذا الحقل الحيوي.