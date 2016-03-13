"الغاز والتصنيع": تعبئة 94 مليون أسطوانة غاز بالسعودية

أوضحت شركة الغاز والتصنيع الأهلية (غازكو)، أنها أعادت خلال عام 2015 تعبئة ما يزيد عن 94 مليون أسطوانة بغاز البترول المسال (LPG)، شملت الأسطوانات التي يبلغ حجمها (11 كجم & 22 كجم)، ما يعني تحقيق زيادة قدرها 4.7% مقارنة بمعدلات الإنتاج وإعادة التعبئة في العام 2014 بالسعودية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الغاز والتصنيع الأهلية، الدكتور إياس الهاجري "إن عملية صيانة أسطوانات الغاز تتم من خلال عدد من الإجراءات التي تشمل اختبارها وفحصها بشكل دقيق، وإجراء عملية الفرز اللازمة بإتلاف الأسطوانات غير القابلة للاستخدام، وإخضاع المتبقي لعمليات الاختبار والجودة وفق أعلى معايير السلامة والأمان العالمية، حيث بلغ عدد الأسطوانات التي تمت صيانتها خلال عام 2015 1.2 مليون أسطوانة، وبذلك يصل إجمالي الأسطوانات المصانة أكثر من 9 ملايين أسطوانة منذ بدء العمل في الورشة المركزية".