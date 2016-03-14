الكويت تقر فرض ضرائب 10% على أرباح الشركات

قال وزير المالية الكويتي أنس الصالح خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين إن مجلس الوزراء أقر خطة تتضمن فرض ضرائب بنسبة عشرة بالمئة على أرباح الشركات بحسب رويترز.

وأضاف الصالح أن الخطة التي أقرها المجلس تتضمن إعادة تسعير بعض السلع والخدمات العامة وإعادة تسعير استغلال أراضي الدولة لكنه لم يذكر تفاصيل.

وتتفاوت نسب الضرائب المفروضة حاليا على الشركات المحلية والأجنبية وإن كان معظم الشركات الكويتية لا يدفع في الوقت الحالي ضرائب على الدخل. غير أن هناك بعض الالتزامات الأخرى إذ يتعين على بعض الشركات دفع ضريبة على التوظيف فضلا عن إلزامها بدفع الزكاة والمساهمة في صندوق للأبحاث العلمية.