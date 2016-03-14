إعلان 6 إصلاحات مالية سريعة في الكويت

تسعى الكويت لاتخاذ إجراءات للإصلاح المالي والاقتصادي على المدى المتوسط حيث أرسلت الحكومة ورقة للجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بهذا الخصوص تضمنت 6 محاور أساسية، وهي الإصلاح المالي وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد الوطني، إضافة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

أما المحور الرابع فقد شمل مشاركة المواطنين في تملك المشاريع، وإصلاح سوق العمل ونظام الخدمة المدنية، إلى جانب الإصلاح التشريعي والمؤسسي.

أما فيما يتعلق بقرار وكالة موديز بوضع تصنيف الكويت قيد المراجعة، فقد شدد د.محمد الهاشل، محافظ بنك الكويت المركزي، على اتخاذ إجراءات فاعلة وسريعة خلال شهرين لدعم المالية العامة للدولة وذلك من أجل تفادي الانعكاسات السلبية على المؤسسات المالية، التي بدورها قد تؤثر على السياسة النقدية.