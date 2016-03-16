تقرير: 3861 ريالا متوسط رواتب السعوديين بالقطاع الخاص

أظهر تقرير أعدته صحيفة "الاقتصادية"، أن متوسط الراتب الشهري للسعوديين على رأس العمل في القطاع الخاص يبلغ نحو 3861 ريالاً شهريا، ما يعني أن إجمالي رواتب السعوديين في القطاع نحو 6.56 مليار ريال شهريا، ونحو 79 مليار ريال سنوياً.

وبحسب التقرير، فقد بلغ متوسط رواتب السعوديين الذكور في القطاع الخاص نحو 4404 ريالات شهريا، فيما الإناث 3318 ريالا. وشكل الذكور 72% من عدد السعوديين في القطاع الخاص، فيما شكلت الإناث 28%.

ومن بين السعوديين المشتركين في التأمينات الاجتماعية العاملين في القطاع الخاص، هناك نحو 191.5 ألف يتقاضون شهريا عشرة آلاف ريال أو أكثر، يشكلون 11.3% من السعوديين المسجلين في التأمينات.

واستنادا إلى بيانات تقرير رسمي، فإن نحو 875 ألف سعودي يعملون في القطاع الخاص رواتبهم الشهرية ثلاثة آلاف أو أقل، ويشكلون 51.5% من السعوديين المشتركين في التأمينات وعلى رأس العمل في القطاع، البالغ عددهم نحو 1.7 مليون مشترك بنهاية الربع الثالث من العام الماضي.

كما أظهر التقرير أن 28.1 ألف سعودي من العاملين في القطاع الخاص، رواتبهم 1500 ريال شهريا، وهي أقل شريحة راتب بين السعوديين في القطاع.

وبحسب التقرير، فإن 48% من السعوديين المشتركين في التأمينات والعاملين في القطاع الخاص، رواتبهم ثلاثة آلاف ريال، وهي أكبر شريحة من حيث العدد بين السعوديين في القطاع.

يشار إلى أن الحد الأدنى لأجور السعوديين في القطاع الخاص ليس مطبقاً بشكل رسمي، لذلك نجد سعوديين رواتبهم أقل من ثلاثة آلاف ريال.

ووفقاً لتعريف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فإن عدد المشتركين في التأمينات هم المسجلون في النظام حسب البيانات المقدمة من صاحب العمل، وأجر الاشتراك في التأمينات هو أجر أو راتب العامل الأساسي الذي يؤدى عنه الاشتراك الشهري، مع إضافة بدل السكن النقدي أو العيني في حال وجد.