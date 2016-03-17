الحقباني: البطالة بسوق تستوعب 9ملايين وافد معادلة مركبة

قال وزير العمل السعودي مفرج الحقباني إن الحديث عن بطالة في مجتمع يملك سوق عمل يستوعب 9 ملايين عامل وافد فأكثر يعد معادلة مركبة، تتطلب حلحلة عاجلة لتغييرها، وإعادة الوجه السعودي المنتج للسوق المحلية.

ولفت الحقباني في كلمته بالملتقى السعودي الأول لتوليد الوظائف والمعرض المصاحب له (وظفني) إلى أن الشابات والشباب السعودي يتمتعون بكفاءات إدارية منتجة ورفيعة المستوى، وهم بحاجة إلى فرصة للمشاركة بفاعلية، مضيفا: لا نريد التوطين غير المنتج، لا نريد السعودية غير المنتجة، نريد أن يكون الشباب السعودي على قدر المسؤولي، بحسب صحيفة "عاظ" السعودية.

وأوضح الحقباني أن التحدي الأكبر أمام الشعب السعودي هو إيجاد مقعد في الصف الأول، فلم يعد له الخيار بأن يكون في الصف الثاني، فالملك سلمان وولي عهده وولي ولي عهده قرروا أن نكون في الصف الأول، وبالتالي على المجتمع السعودي قاطبة أن لا يقبل بغير ذلك.

وكشفت وزارة العمل عن وجود إصرار حكومي يهدف إلى إحلال السعوديين في الكثير من الوظائف التي تحتلها العمالة الوافدة خلال الخطة الخمسية الحالية على أن يكون عام 2020 محققا نسبة كبيرة من عمليات التوطين.