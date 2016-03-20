يتم قياس نجاح أي مشروع اقتصادي عبر العديد من الأدوات والنتائج المتوقعة منه مثل "تلبية رغبات وطموحات المستهلك أو الناس بشكل عام"، وإذا فشل المشروع بتلبية متطلبات الناس يخضع لاعادة التقييم وربما يعتبر فاشلا. والمشاريع الاقتصادية المتنوعة تأخذ بعين الأعتبار دائما تلبية متطلبات الشرائح الواسعة من الناس، ومن هذه المشاريع بناء وتطوير ملاعب كرة القدم والتي أعتبرها خطوة مهمة في "اقتصاد الرياضة" إذا جاز التعبير.

ليس خافيا على أحد في عصر التكنولوجيا، وإمكانية متابعة مباريات كرة القدم حتى عبر الموبايل الشخصي، أن الرياضة وخاصة كرة القدم أصبحت من القطاعات الأكثر حيوية في دول العالم فهي تشكل اهتماما واسعا للناس كما أنها جزء من سياسات الحكومات.

وعلى سبيل المثال أشير هنا إلى تقارير تحدثت عن أن حجم سوق كرة القدم المحترفة في إسبانيا يساوي 7.6 مليار يورو، ما يشكل 0.75٪ من إجمالي الناتج المحلي في البلاد لعام 2013. وفي المجمل، تقدر مساهمة كرة القدم الإسبانية للدولة بحوالي 2.8 مليار يورو بما فيها الضرائب والضمان الاجتماعي وضرائب الدخل. وعلى صعيد سوق العمل، لكرة القدم تأثير كبير على التوظيف إذ أنها توفر 140 ألف وظيفة بدوام كامل، 47٪ منها هي لأشخاص يعملون بشكل مباشر في جوانب اللعبة. وعليكم أن تتخيلوا كيف أن لعبة كرة القدم تؤمن أكثر 140 وظيفة في إسبانيا، وهو بالتأكيد رقم مهم وكبير يؤكد كيف تساعدة هذه اللعبة الاقتصاد الاسباني.

وقد قرأت أيضا في تلك التقارير أن النمو في كرة القدم ينبغي أن يتزامن مع تطوير القنوات الرقمية والاستثمار في البنية التحتية، وكذلك الملاعب، بحيث يتم تجديدها لتواكب التطور في سوق كرة القدم. لذلك أعتقد أن تطوير ملاعب كرة القدم أمر حيوي لأنه بالنهاية يصب في خدمة الجمهور- أي الناس الذين نسعى لتحقيق متطلباتهم في الخطط الاقتصادية. لو نظرنا إلى الموضوع من زاوية صغيرة يمكن القول أن هذا الأمر هو خدمة للمستهلك ولكن لو نظرة إلى الصورة الكبيرة سنجد أنه خدمة لاقتصاد البلد لأن نجاح قطاع الرياضة سيؤدي بالتأكيد إلى تقديم صورة إيجابية.

وأذكر هنا على سبيل المثال أن شركتنا "أورباكون" قامت خلال بناء وتطوير إستاد عبدالله بن خليفة بنادي لخويا القطري بالعمل على ضمان أن يكون الملعب وفق المعايير الهندسية المتطورة في العالم، من حيث الغرف المزودة بأحدث الأجهزة الطبية لتقديم خدمات طبية فورية للاعبين المصابين، 25 بوابة دخول وخروج، ومقاعد مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك خدمة الإنترنت المتاحة في الملعب، مع الأخذ بعين الاعتبار النواحي البيئية من حيث استهلاك الطاقة.

من هنا يجب بذل كل الجهود الممكنة لبناء المزيد من الملاعب المتطورة في دول الخليج فهذا الاستثمار سيجلب دائما نتائج إيجابية طالما أنه يهم الناس والحكومات أيضا، وهو استثمار في قطاع يثير اهتمام المجتمع وكلما نجحنا فيه كلما حقق صورة إيجابية لنا جميعا.