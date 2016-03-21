السعودية تدمج الخطوط الحديدية والنقل العام بهيئة واحدة

وافق مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه اليوم الاثنين على دمج هيئة الخطوط الحديدية وهيئة النقل العام في هيئة واحدة تسمى "هيئة النقل العام".

وأقر المجلس إلغاء تنظيم هيئة الخطوط الحديدية وتعديل تنظيم هيئة النقل العام وفقاً لعدد من الترتيبات من بينها تعديل تعريف "النقل العام" ليكون "النقل العام: نقل الركاب والبضائع بأجر بوسائل النقل داخل مدن المملكة وبينها وإلى الدول الأخرى ، ويستثنى من ذلك النقل الجوي" .

وبحسب قرار مجلس الوزراء فإنه سيكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من رئيس الهيئة وممثلين من وزارات (الداخلية، والمالية، والنقل، والشؤون البلدية والقروية، والاقتصاد والتخطيط، والتجارة والصناعة)، وثلاثة من القطاع الخاص ذوي علاقة بنشاط النقل، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير.