الشورى السعودي يناقش رفع سن التقاعد إلى 62 سنة

يناقش مجلس الشورى السعودي خلال جلسته العادية الخامسة والعشرين اليوم الاثنين، تعديل نظام التقاعد المدني عبر ثلاثة مقترحات، أولها رفع سن التقاعد إلى 62 سنة، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء مد خدمة الموظف حتى سن 67 فقط.

ويستثنى من ذلك الوزراء والقضاة، وفي الحالات الاستثنائية يجوز تمديد الخدمة بعد سن 67 بمرسوم ملكي.

ويعتبر سن التقاعد المدني في المملكة الأقل عالمياً عند 60 سنة هجرية، أي ما يعادل 58 سنة ميلادية فقط.

أما المقترح الثاني، فيهدف إلى تحديث نظام التقاعد المدني وتحسين ظروف المستفيدين منه، فيما المقترح الثالث يهدف إلى إعادة النظر في المعاشات لتتناسب مع تكاليف المعيشة واحتياجات أسر المتقاعدين، وتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين بعد الإحالة على التقاعد وكبر السن.