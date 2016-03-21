60 مليار ريال توزيعات نقدية بالسوق السعودية في 2015

أظهر مسح حول الشركات السعودية التي أقرت توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن نتائج أعمالها للعام 2015، أن عدد الشركات التي وزعت أرباحا نقدية عن الفترة بلغ 83 شركة من أصل 172 شركة مدرجة بالسوق السعودية، حيث بلغت قيمة التوزيعات النقدية بنهاية العام 59.69 مليار ريال، مقابل 60.19 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام السابق أي بانخفاض قدره 1%.

وأظهرت الدراسة التي أعدها "أرقام" ارتفاع العائد النقدي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ويعود ذلك لانخفاض القيمة السوقية مع استقرار الأرباح الموزعة لتلك الشركات، حيث بلغ العائد النقدي لـ 83 شركة قامت بالتوزيع نحو5% بنهاية 2015، مقابل 3.6% خلال نفس الفترة من العام الماضي، فيما بلغ العائد النقدي 4.1% إذا أخذت بالاعتبار القيمة السوقية لجميع الشركات المدرجة، سواء التي قامت أو لم تقم بالتوزيع.

وبحسب إحصائية "أرقام" كان هناك انخفاض ملحوظ للشركات التي أقرت توزيعات بشكل أسهم منحة، حيث بلغت تسع شركات مقابل 19 شركة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وتمثل الأرباح الموزعة البالغة 59.69 مليار ريال ما يعادل 61% من الأرباح المحققة لجميع الشركات خلال العام 2015، بحسب صحيفة "الرياض".

وحقق قطاع الإسمنت أعلى عائد نقدي بمقدار 9%، من ثم قطاع البتروكيماويات بنسبة 7%، يليه التطوير العقاري بـ 5.9% والاتصالات بـ 5.8%.

وبحسب الإحصائية، جاءت شركة "إسمنت اليمامة" في صدارة قائمة الأعلى عائداً على السهم من التوزيعات النقدية، بعائد 10.7%، يليها "إسمنت ينبع" بعائد 10.3%، ومن ثم "إسمنت العربية" و"إسمنت القصيم " بعائد 9.8%. علما أن هناك شركات لم تعلن عن التوزيعات النقدية لكامل العام، حيث جرت العادة أن تعلن عن توزيعاتها في منتصف العام منها "الكيميائية السعودية".