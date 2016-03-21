القطاع الخاص يوفر 600 ألف وظيفة بالخليج في 3 سنوات

أشارت تقديرات لصندوق النقد الدولي إلى أن القطاع الخاص في منطقة الخليج من المتوقع أن يوفر 600 ألف فرصة عمل جديدة للمواطنين، بحلول عام 2019، وهو ما يمثل نحو نصف عدد السكان المواطنين الذين سيدخلون سوق العمل بحلول هذا العام، والذين يقدّر عددهم بـ 1.2 مليون شخص.

ودعت شركة متخصصة في مجال توفير خدمات الاستشارات الإدارية والتقنية مؤسسات القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي إلى تبني نموذج أكثر فعالية وتوافقاً مع متطلبات المنطقة في مجال الموارد البشرية، بهدف تعزيز التوطين في القطاع الخاص، محذرة من زيادة البطالة بين المواطنين، وطالبت بعدم تجاهل الخطط الحكومية في هذا المجال، واعتبارها فرصاً لتعزيز الأعمال وليس لزيادة الإنفاق.

وقالت شركة "بوز ألن هاملتون" في تقرير صادر عنها أمس، وفقاَ لما نقلته صحيفة "الحياة"، إنه على القطاع الخاص أن يستكشف منهجيات جديدة في مجال التوظيف والتطوير والرعاية والاحتفاظ بالمواهب بين المواطنين، بغرض تلبية متطلبات قوانين العمل والاستفادة من المواهب المحلية بصفتها ميزة تنافسية.

وأوضح نائب الرئيس لشؤون الموارد البشرية والخدمات المؤسسية في "بوز ألن هاملتون"، فؤاد عبدالهادي، أن إعادة النظر في الاستراتيجيات الهادفة إلى جذب المواهب المواطنة، والاحتفاظ بها، من شأنه أن يوفر فوائد ملموسة للمؤسسات الخاصة ويعزز تنوعها الثقافي وتأثيرها الاجتماعي في الوقت ذاته.

وذكر التقرير أن بعض شركات القطاع الخاص في المنطقة استمرت في التعامل مع نسب العمالة المواطنة الموصى بها في قوانين العمل على أنها مصدر نفقات إضافية، في حين يجب التعامل معها على أنها فرصة حقيقة لتعزيز الأعمال.

من جانبه، قال نائب الرئيس لشؤون القطاع العام في "بوز ألن هاملتون" رشيد الطيب: "لا يمكن تحقيق التوطين الفعلي من دون إحداث توازن بين الحاجات الاستراتيجية للمؤسسات من جهة، والمنافع التي يأتي بها التكامل مع المجتمع المحلي على المدى البعيد من جهة أخرى. وقد بدأت الشركات، التي طبقت هذه الاستراتيجية بشكل مسبق، بجني ثمارها اليوم من خلال جذب أهم المواهب بين المواطنين في دول المجلس. ومن البديهي أن النجاح في المنطقة على المدى البعيد يرتبط بشكل جوهري بتبني استراتيجية واضحة للشمول والتوطين".