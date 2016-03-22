العساف: نتوقع استمرار "النمو الإيجابي" للاقتصاد السعودي

توقع وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف، استمرار النمو الإيجابي للاقتصاد السعودي، وإن كان بمعدل أقل.

وأضاف العساف في كلمة له أمام منتدى فرص الأعمال السعودي الأميركي الرابع أن "الاقتصاد السعودي قادر على مواجهة التحديات والصدمات بدعم من الاحتياطيات الأجنبية والمركز القوي للمصارف".

وقال العساف بحسب وكالة رويترز "الاقتصاد السعودي لا يزال ينمو بمعدلات جيدة. اقترب من 3.5 في المئة في 2015، ونتوقع أن يستمر النمو إيجابيا، وإن كان بمعدل أقل هذا العام".

وأوضح العساف أن كثيرا من الدول المصدرة للسلع الأولية، ومن بينها السعودية عملت على مواجهة تحديات الاقتصاد العالمي عبر تطبيق الإصلاحات الهيكلية لزيادة الاستثمارات الخاصة.

يذكر أن تدشين فعاليات منتدى فرص الأعمال السعودي – الأميركي الرابع اليوم، يأتي بمشاركة حشد من صناع القرار وكبار المسؤولين الحكوميين، ونخبة من رجال وسيدات الأعمال والتجارة من السعودية وأميركا.

وينعقد المنتدى الذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة في مسعى لاستطلاع سبل تطوير العلاقات التجارية بين البلدين واستشراف الفرص التي يقدمها كل منهما في مختلف المجالات التجارية والصناعية.