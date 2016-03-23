وزراء المجموعة الاقتصادية بمصر.. رجال المهمة "الصعبة"

تترقب أنظار المصريين أداء وزراء الحقيبة الاقتصادية الجدد الذين شملهم التعديل الوزاري الجديد بحكومة المهندس شريف إسماعيل، ويتطلع الكثيرون إلى تغيرات في إدارة الملف الاقتصادي الذي يعد الأصعب في هذه المرحلة.

وقد أجرى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء المصري، تعديلاً وزارياً شمل نحو 10 وزراء وتعيين 4 نواب أدوا اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي.

نبدأ بوزير المالية الجديد، عمرو الجارحي، وهو رجل مصرفي، تخرج في كلية التجارة جامعة القاهرة قسم محاسبة عام 1981.

كان "الجارحي" يشغل رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، قبل نقل تبعيته من وزارة المالية إلى وزارة التخطيط، في فترة تولي وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، منذ نوفمبر عام 2004 حتى تقدم باستقالته في مارس 2013.

وشغل الجارحي قبل اختياره وزيراً للمالية منصب رئيس إدارة التمويل المؤسسي ومتابعة الاستثمارات بشركة القلعة القابضة، وشغل قبلها عدداً من المناصب منها عضو غير تنفيذي بمجلس إدارة شركة المقاولون العرب، وسبقها شغله لمناصب نائب الرئيس التنفيذي بالبنك الأهلي القطري، والعضو المنتدب للمجموعة المالية هيرمس، والمدير التنفيذي لشركة التجاري الدولي للاستثمار، ومدير أول الائتمان بالبنك التجاري الدولي.

أما وزيرة الاستثمار الجديدة، داليا خورشيد، فهي حاصلة على بكالوريوس إدارة أعمال من الجامعة الأميركية في القاهرة، وبدأت حياتها المهنية المصرفية مع البنك التجاري الدولي، ثم تولت منصب نائب رئيس سيتي بنك لمدة 8 سنوات.

وفي عام 2005 انضمت داليا خورشيد لشركة أوراسكوم للإنشاء، ثم تولت منصب أمين الصندوق في أوراسكوم للإنشاء. وتولت العديد من المسؤوليات بالشركة منها ملفات السيولة النقدية وإدارة المرافق الطارئة، ومراقبة الخزانة للمجموعة، وكان آخر منصب تولته المدير التنفيذي لأوراسكوم القابضة.

أما الوزارة الجديدة والتي حملت اسم "قطاع الأعمال" فقد وقع الاختيار على الدكتور أشرف الشرقاوي وزيراً لها، وقد شغل "الشرقاوي" منصب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وهو أستاذ المحاسبة المالية لتجارة بجامعة القاهرة وأستاذ زائر- التمويل والاستثمار- جامعة مصر الدولية 2003-2007 وأستاذ زائر ومحاضر التمويل والاستثمار في ماجستير الإدارة المهنية، كلية الدراسات العليا، الأكاديمية العربية للتكنولوجيا والنقل البحري، 2005-2010.

كما عمل "الشرقاوي" مديراً تنفيذياً لمجلس وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبي الحسابات منذ 2008. ويمتلك خبرات مهنية قوية في أسواق المال أسهمت في وضع عدد من القواعد الرقابية لأسواق المال منها المشاركة في تحديث القواعد الرقابية الخاصة بكل من نشرات الطرح والاكتتاب سواء للطرح الخاص أو العام، والقواعد الخاصة بتراخيص العاملين في مجال الأوراق المالية، وقواعد ومتطلبات الإفصاح لصناديق الاستثمار، وقواعد إصدار السندات على دفعات، وإصدار السندات من الجهات الاعتبارية خلاف الشركات، وقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وقواعد ومتطلبات الترخيص لأنشطة الشركات العاملة، والقواعد الخاصة بشركات خدمات الإدارة في مجال صناديق الاستثمار.

أما وزير السياحة الجديد، يحيى راشد، فهو من مواليد عام 1956، تخرج في كلية السياحة والفنادق، وعمل في بداية مشواره المهني في فندق "ماريوت" القاهرة، وتم ترقيته لمنصب المدير مالي بالفندق، وشغل منصب مدير فنادق "ماريوت الشانزليزيه" بفرنسا لمدة 23 عاما تقريباً.

ثم انتقل للعاصمة البلجيكية "بروكسل" لإدارة فندق "الماريوت" لمدة 3 سنوات تقريباً، وتم اختياره للعمل في مجموعة "الخرافي" لشغل منصب المدير التنفيذي لقطاع الفنادق بالمجموعة عام 2009 إلى عام 2016، وسبق وأن كرمه وزير السياحة المصري هشام زعزوع نيابة عن رجل الأعمال الراحل "ناصر الخرافي" في يوم السياحة العالمي عام 2015.