3 مليارات ريال إنتاج السعودية من الذهب بـ5 سنوات

بلغ حجم إنتاج السعودية من الذهب خلال خمس سنوات، أي الفترة (من 2011 إلى 2014)، نحو 750 ألف أوقية، (23.3 ألف كيلو جرام)، أي بمعدل سنوي يبلغ نحو 150 ألف أوقية، وفق آخر البيانات الرسمية المعلنة.

وبحسب متوسط سعر أوقية الذهب في الأسواق العالمية خلال الفترة نفسها، البالغ 1100 دولار للأوقية (4125 ريالا)، فإن قيمة إنتاج المملكة من الذهب في هذه الفترة تجاوز 824 مليون دولار (3 مليارات ريال)، وبمتوسط سنوي يبلغ 165 مليون دولار (600 مليون ريال)، بحسب صحيفة الاقتصادية.

ووفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء، فقد أنتجت السعودية خلال عام 2010 نحو 4477 كيلو جراما من الذهب، و4612 كيلو جراما في 2011، وأكثر من 5200 كيلوجرام في 2012، و4655 كيلو جراما في 2013، وأخيرا 4366 كيلو جراما في 2014.

وكان المهندس سلطان شاولي، وكيل وزارة البترول لشؤون الثروة المعدنية، قد أعلن عن اكتشاف أربعة مناجم ذهب جديدة في السعودية، مشيرا إلى أنه سيتم العمل فيها خلال الفترة المقبلة، ليرتفع إجمالي عدد المناجم العاملة في المملكة إلى عشرة مناجم، ستة منها تعمل حاليا، وأربعة ستعمل الفترة المقبلة، فيما يجري حاليا اكتشاف بقية المناجم لجميع المعادن الفلزية وغير الفلزية.

وأكد شاولي خلال لقاء علمي عقدته كلية الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز، أن المخزون المعدني في المملكة كمياته غير معروفة بشكل دقيق، وبحاجة إلى استكشاف تفصيلي أكثر، مشيرا إلى ثلاثة تراخيص للنحاس والزنك، ورخصتين للفوسفات، و27 رخصة للجبس، و34 لرمل الليكا، و12 للصلصال. ووصف شاولي التعدين بالمقوم الأساسي ويعد الرافد الثالث للاقتصاد السعودي.