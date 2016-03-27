السعودية: 4 مناجم ذهب جديدة و360 رخصة للتعدين

أعلن وكيل وزارة البترول لشؤون الثروة المعدنية في السعودية، سلطان شاولي، اكتشاف 4 مناجمَ للذهب سيتم العملُ بها خلال الفترة المقبلة.

ويرتفع بهذا الاكتشاف عدد المناجم العاملة بالمملكة إلى 10 مناجم. وأضاف "شاولي" أنه سيتم منح 360 رخصة جديدة للتنقيب للشركات المحلية من القطاع الخاص.

وأضاف "شاولي" أن هناك العديدَ من التراخيص الأخرى للنحاس والزنك والفوسفات وغيرها. موضحاً أن التعدينَ يساهم بما يقارب الاثنين ونصف في المئة من الناتج المحلي للمملكة.

وأفصح شاولي أن إجمالي الرخص التعدينية للقطاع الخاص بلغت 2045 رخصة، مُنحت لـ857 وسبعة مستثمراً. وكانت شركة ماكينزي للاستشارات قد اعتبرت قطاع التعدين من القطاعات الواعدة في الاقتصاد السعودي للمرحلة المقبلة.

يشار إلى أن نظام التعدين السعودي، يمنح 7 أنواع للرخص، 3 منها غير مخصصة للاستغلال الغرض منها "الاستطلاع وكشف وجمع المواد، والـ 4 الأخرى رخص استغلال في التعدين، والمواد الخام، والمناجم الصغيرة، ومواد بناء".