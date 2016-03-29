1.2 تريليون درهم تجارة دبي الخارجية غير النفطية

أعلن ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية لدبي خلال العام 2015 بلغت قيمتها نحو 1.283 تريليون درهم، بواقع 796 مليار درهم للواردات، و132 مليار درهم للصادرات، و355 مليار درهم لإعادة التصدير.

وأكد في بيان صحافي أن استراتيجية التنويع الاقتصادي في دبي ودولة الإمارات عموما تسير بخطى ثابتة في تحقيق أهدافها، تأكيدا على قدرة اقتصادنا على مواجهة المتغيرات السوقية العالمية بمرونة تامة وقدرة كاملة على مضاعفة الإنجازات والمكتسبات المتحققة في ضوء التوجيهات السديدة من القيادة الرشيدة في بلاده.

وأوضح الشيخ حمدان بن محمد أن قطاع التجارة في دبي يواصل تحقيق مستويات أداء قوية ليكون دائما شريكا فعالا في تحقيق التطلعات الطموحة لمستقبل التنمية الاقتصادية في دولتنا، خاصة مع إعلان القيادة الرشيدة الاستعداد لمرحلة ما بعد النفط والتي من المنتظر أن يلعب قطاع التجارة دورا رئيسا فيها بما توافر له من مقومات التميز من بنى أساسية فائقة الكفاءة وتقنيات ذكية وفكر متطور يراعي تيسير كافة التسهيلات الممكنة للشركاء التجاريين حول العالم وبعزيمة والتزام وتفاني أبناء الإمارات المخلصين وجميع القائمين على هذا القطاع الذي شهد خلال السنوات الماضية تطورا لافتا، ساهم في تأكيد الدور المحوري الذي تلعبه دبي كحلقة وصل رئيسة لمجمل حركة التجارة العالمية.