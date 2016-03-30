قطاع الطيران بالمنطقة ينتظر استثمارات بـ730 مليار دولار

أظهر تقرير اقتصادي متخصص أن حجم الاستثمارات المستقبلية لقطاع الطيران المدني في منطقة الشرق الأوسط ستبلغ 730 مليار دولار أميركي خلال السنوات الـ20 المقبلة.

وتوقع التقرير الصادر عن مؤسسة "ريد الشرق الأوسط"، المتخصصة في مجال النقل الجوي، أن تحصل شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط على 3180 طائرة جديدة خلال السنوات الـ20 المقبلة، ما يدل على التوسع السريع في هذا المجال، وفقاً لما نقلته صحيفة "الخليج".

وأوضح أن قطاع الطيران في المنطقة سجل نمواً سنوياً في العام الماضي بنسبة 10.5%، فيما بلغت حصة شركات الطيران التابعة لمنطقة الشرق الأوسط نسبة 14% من حركة الملاحة الجوية العالمية متجاوزة نظيراتها في أميركا الشمالية.

وذكر التقرير أن 219 مليار دولار من القيمة الإجمالية للاستثمارات المتوقعة ستخصص لاستبدال الأساطيل القديمة للشركات، فيما يتوقع أن تستحوذ عمليات توسيع الأساطيل الجوية في المنطقة على 511 مليار دولار، إيفاء بالاحتياجات المتسارعة في قطاع الطيران لمنطقة الشرق الأوسط على مدى 20 عاماً.

وأشار إلى أن عمليات تطوير المطارات والقواعد التشغيلية في الشرق الأوسط، تجري بشكل متسارع فاق أي منطقة أخرى في العالم، موضحاً أن دولة الإمارات وحدها لديها استثمارات قائمة وقيد التخطيط تصل قيمتها إلى 32.7 مليار دولار لتطوير مطاراتها لاسيما في إمارة دبي.

وأكد التقرير أن قطاع الطيران يسهم حالياً بنسبة 27% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، وبحصة تتجاوز 21% من سوق العمل فيها.

وبين أن قطاع الطيران المدني في دول الخليج والشرق الأوسط، يستطيع أن يساهم بشكل كبير في تنويع مصادر الدخل في حال تم تطويره بصورة جيدة لما له من أهمية بالغة في الهيكل الاقتصادي لأي دولة في العالم.