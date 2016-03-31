انتهاء 75% من مشاكل الشركات السعودية في مصر

شددت الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال على أهمية زيارة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز لمصر مطلع أبريل المقبل، وما لها من أثر بالغ في دعم وتوطيد العلاقات بين الشقيقتين مصر والسعودية.

وقال نائب رئيس الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال، سلطان الدويش، إن المجلس التنسيقي المشكل بين البلدين يعد حجر الزاوية في العلاقات بين البلدين، ويمثل إطارا تنفيذيا للشراكة الحقيقية بينهما.

وأوضح أن المجلس دشن صفحة جديدة في هذه العلاقات ودفع بها إلى آفاق رحبة، ما أسهم في تعزيز أواصر التعاون والتبادل التجاري والاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وهو ما يمثل قاطرة للتنمية الاقتصادية للدولتين.

وأشار إلى أنه ما زالت هناك فرص عديدة بمصر للاستثمارات السعودية في مختلف المجالات، مؤكدا الترحيب بتلك الاستثمارات والتطلع إلى زيادتها بزيارة خادم الحرمين لمصر، بما يفوق ما تم الاتفاق عليه حتى الآن في اجتماعات المجلس التنسيقي.

وأشار إلى أن التعاون الفعال مع مجلس الغرف السعودية وممثلته ومجلس الأعمال خلال الأعوام السابقة ساعد بشكل جذري لحل المشاكل العالقة للشركات السعودية منذ سنوات والتي تم حل مشاكل 75% منها عن طريق اللجنة المشكلة من قبل وزارة الدفاع والرقابة الإدارية ووزارة الاستثمار وتمنى التوفيق للمجلس القادم.

ومن جانبه، أكد أحمد صبري درويش عضو مجلس إدارة الجمعية أنه على مدار ثلاثة أعوام مضت من التعاون بين الأجهزة الحكومية من جهة والسفارة السعودية بالقاهرة والملحقية التجارية من جهه أخرى كانت لها عظيم الأثر في ازالة العقبات من أمام الاستثمارات السعودية، ومن المتوقع أن تتضاعف تلك الاستثمارات السعودية في السوق المصرية خلال السنوات القليلة بعد تلك الزيارة التاريخية المقبلة من أصل 6 مليارات دولار كرأسمال مدفوع الآن، خاصة مساهمات الشركات السعودية في المشروعات القومية المصرية، ومنها مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، والعاصمة الإدارية ومشروع قناة السويس الجديدة والتي ستكون من باكورة تلك الأعمال السعودية بها وجار الإعلان عنه قريبا.

ونوه درويش بانعقاد الجمعية العمومية للجمعية منتصف مايو لاختيار مجلس إدارة جديد للجمعية لاستكمال ما حققه المجلس المنقضي فترة ولايته من نجاحات، وتوجه درويش بالشكر لأعضاء المجلس الحالي، وتمنى التوفيق والسداد للمجلس القادم بتشكيله الجديد.