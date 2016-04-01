الوظائف الأميركية تنمو والأجور تنتعش في مارس

سجلت الوظائف في الولايات المتحدة ارتفاعا كبيرا في مارس، بينما انتعشت الأجور، في علامات على مرونة الاقتصاد التي قد تسمح لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الذي يتبنى نهجا حذرا برفع أسعار الفائدة تدريجيا هذا العام.



وقالت وزارة العمل الأميركية اليوم الجمعة، إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية زاد بواقع 215 ألف وظيفة الشهر الماضي. وجرى تعديل بيانات يناير وفبراير بالخفض لتقل بألف وظيفة عن التقديرات السابقة.



وارتفع معدل البطالة إلى 5% من أدنى مستوى له في ثمانية أعوام البالغ 4.9%.



وكان خبراء اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا ارتفاع عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية بواقع 205 آلاف وظيفة في الشهر الماضي واستقرار معدل البطالة عند 4.9%.



وزاد متوسط الأجر في الساعة الشهر الماضي سبعة سنتات أو 0.3% ليرتفع معدل النمو السنوي للأجر إلى 2.3% من 2.2% في فبراير، في حين توقع خبراء الاقتصاد في استطلاع "رويترز" ارتفاع متوسط الدخل في الساعة 0.2% في مارس.