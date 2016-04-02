السعودية تطور صندوقها السيادي ليكون الأكبر بالعالم

علمت قناة العربية من مصادر مطلعة أن السعودية ستعلن قريباً عن إعادة هيكلة صندوق الاستثمارات العامة ورفع رأسماله ليكون الأكبر في العالم، وعن استهداف رفع المداخيل غير النفطية إلى 150 مليار دولار خلال 5 سنوات.

وتهدف إعادة هيكلة الصندوق، بحسب مصادر العربية، إلى تنويع الاستثمارات المستهدفة ورفع مساهمتها في الدخل القومي للسعودية، إلى جانب إطلاق برنامج لرفع ربحية الأصول التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، وبرنامج آخر تتحول فيه أرامكو من شركة نفطية إلى شركة صناعية في مجال الطاقة تحديداً.

وتأتي هذه المعلومات بعد تصريحات ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لوكالة أنباء بلومبرغ، والتي أوضح فيها أن المملكة تستعد لعصر ما بعد النفط من خلال أكبر صندوق سيادي في العالم.

وقال الأمير محمد بن سلمان، إن رأس مال صندوق الاستثمارات العامة سيتجاوز 2 تريليون دولار، مؤكدا أن النفط لن يكون المصدر الأساسي للدخل خلال 20 عاما.

وكشف أن الحكومة ستبيع حصة لا تتجاوز 5% من أرامكو بحلول 2018، موضحا أن أرامكو تسير وفق خطة ستتحول من خلالها لشركة طاقة عالمية.