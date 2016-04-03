احتياطيات بنغلادش ترتفع إلى 28.27 مليار دولار

قال البنك المركزي في بنجلادش اليوم الأحد إن احتياطيات النقد الأجنبي بلغت مستوى قياسيا مرتفعا عند 28.27 مليار دولار في نهاية مارس/آذار بفضل استقرار الصادرات وتباطؤ نمو الواردات في ظل هبوط الأسعار العالمية للسلع الأولية.

وزادت الاحتياطيات التي تغطي واردات لثمانية أشهر 22.6 بالمئة عن الفترة المماثلة من العام الماضي.



وساهم ارتفاع صادرات الملابس واستقرار تحويلات العاملين في الخارج وهما مصدران رئيسيان للإيرادات في البلد الفقير الذي يقطنه نحو 160 مليون نسمة في نمو احتياطيات النقد الأجنبي بشكل مطرد في الأعوام الماضية.



وفي وقت سابق هذا العام خفض البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية نصف نقطة مئوية وذلك للمرة الأولى في نحو ثلاث سنوات حيث أتاح له تراجع التضخم مزيدا من المجال لتحفيز النمو.



ويتوقع البنك المركزي أن يصل النمو إلى سبعة بالمئة في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو حزيران ارتفاعا من 6.51 بالمئة في السنة المالية السابقة.



