انخفاض عجز الميزان التجاري التركي 21.3%

أعلنت وزارة الجمارك والتجارة التركية اليوم الاثنين أن عجز الميزان التجاري انخفض 21.3% في مارس على أساس سنوي ليصل إلى 4.97 مليار دولار في حين هبط حجم التبادل التجاري 1.77% ليصل إلى 30.55 مليار دولار.



وأظهرت بيانات الوزارة أن الصادرات ارتفعت 3.22% إلى 12.79 مليار دولار في مارس، بينما انخفضت الواردات 5.07% إلى 17.76 مليار.