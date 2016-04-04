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انخفاض عجز الميزان التجاري التركي 21.3%

المصدر: اسطنبول - رويترز
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أعلنت وزارة الجمارك والتجارة التركية اليوم الاثنين أن عجز الميزان التجاري انخفض 21.3% في مارس على أساس سنوي ليصل إلى 4.97 مليار دولار في حين هبط حجم التبادل التجاري 1.77% ليصل إلى 30.55 مليار دولار.

وأظهرت بيانات الوزارة أن الصادرات ارتفعت 3.22% إلى 12.79 مليار دولار في مارس، بينما انخفضت الواردات 5.07% إلى 17.76 مليار.

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#اسطنبول, #تركيا, #أسواق, #اقتصاد

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