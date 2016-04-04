متى يكون شراء الساعات خياراً استثماريا؟

لا يعتبر اقتناء الساعات الثمينة للزينة فقط، بل يتعداه لكي يصبح خياراً استثمارياً، وما يزيد من أهمية أي استثمار إلى جانب قيمة السلعة، ندرتها ومدى الطلب عليها.

ولكي يصبح شراء الساعات مفيدا استثماريا يجب الأخذ بعين الاعتبار قيمتها الجمالية والمادية، ولكن البعض ينظر للمجوهرات كخيار استثماري إذا تم اتخاذ القرار بعناية، وتبرز 6 ساعات هذا العام كونها تجمع بين الأحجار الكريمة وبراعة الصنع.

أبرز هذه الساعات Ondine من DIOR والتي تكلف ما بين 134 ألف دولار و179 ألف دولار بناء على الأحجار الكريمة المستخدمة. وقد تم تصنيع 12 ساعة فقط منها بألوان مختلفة.

الساعة الثانية تجسد الكلمة بكل ما فيها من معنى إذ تم تصنيع واحدة منها فقط من HERMES وأطلق عليها اسم Nature at Full Gallop ما يترجم الى الطبيعة بسرعة الحصان والمستوحاة من أحد وشاحات HERMES ومصنوعة بدقة شديدة من الذهب. الساعة بيعت والسعر لم يعلن.

ومقابل 46 ألف دولار يمكن شراء أحد ثماني ساعات من Seiko الخاصة والمصممة حسب لوحات الفنان الياباني الشهير Katsushika Hokusai التي تظهر موجات MOUNT FUJI.

ساعة مميزة أخرى تأتي بمناسبة الذكرة الأربعين لمجموعةHappy Diamonds من CHOPARD تتضمن ماسا عائما ومتحركا يزيد الساعة بريقا، وتكلف 48 ألفا وخمسمئة دولار للساعة المربعة و44 ألف دولار للساعة المستديرة.

أما دور Grisogono فقد أضاف 4 ألوان وتصاميم جديدة لساعات RETRO بالماس والياقوت الأزرق والزمرد والياقوت الأحمر.

وفي حال الرغبة في امتلاك ساعة لا يمكن تجاهلها فقد تكون ساعة Harry Winston Twist Automatic التي تتضمن 630 حجرا كريما منها أكثر من 450 ماسة، والكشف عن السعر فقط عند الطلب.

ورغم الأزمات الاقتصادية، فإن أسهم شركات الرفاهية لم تكن من الأسوأ أداء، وفي الواقع فإن بعض هذه الشركات حققت عائدا جيدا للمستثمرين حتى أثناء الأزمات.