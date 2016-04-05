"ساما" تتحرك لإنقاذ شركات التأمين الخاسرة

كشفت مصادر مطلعة أن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"٬ طالبت نحو 6 شركات في قطاع التأمين بسرعة عقد اجتماعات طارئة لمجالس إدارات هذه الشركات٬ وتقديم رؤية واضحة لحلول المشكلات المالية التي تعاني منها هذه الشركات٬ في محاولة حثيثة لإنقاذها من شبح التصفية.

ويأتي تحرك مؤسسة النقد العربي السعودي في وقت تقترب فيه البلاد من تطبيق نظام الشركات الجديد٬ والذي ينص على تصفية الشركات التي تزيد خسائرها عن 50%، من رؤوس أموالها٬ بعد أن يتاح لهذه الشركات فرصة زمنية قصيرة قبيل إجراء خطوة التصفية.

وقالت المصادر إن "ساما" باتت تتخذ خطوات متسارعة نحو تصحيح أوضاع شركات التأمين التي تعاني من خسائر متفاقمة٬ وقالت هذه المصادر إن هذا الإجراء الجاد والسريع يأتي من باب دور المؤسسة الرقابي الذي تقوم به، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".

وفي هذا الشأن٬ باتت عملية الاندماج هي أبرز الخيارات المتاحة أمام شركات التأمين التي تعاني من خسائر متزايدة٬ فيما من المتوقع أن تكون هذه الخطوة خياًرا متاًحا لعدد 4 شركات تأمين سعودية على الأقل خلال الفترة المقبلة٬ في حال لم تتمكن إدارات هذه الشركات من تصحيح الأوضاع المالية.

وتأتي هذه التحركات لمؤسسة النقد العربي السعودي استباقاً لتطبيق نظام الشركات الجديد في البلاد٬ حيث تسعى "ساما" إلى ضبط أداء شركات التأمين٬ وتصحيح أوضاعها٬ خصوصاً وأن معظم الشركات المهددة بالتصفية وفقاً لنظام الشركات الجديد٬ هي من شركات قطاع التأمين.