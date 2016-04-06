السعوديون يستثمرون 23 مليار دولار في 6 قطاعات بمصر

قال عضو مجلس الأعمال السعودي المصري ورجل الأعمال الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث، في حديثة لـ "العربية.نت" إن حجم الاستثمارات السعودية في مصر يقدر بـ 23 مليار دولار، وإن المملكة تعتبر الأولى عربيا من حيث حجم الاستثمار في مصر، حيث تتوزع هذه الاستثمارات على القطاع الصناعي والصناعة الغذائية في المقدمة، فيما يحتل القطاع الإنشائي المرتبة الثانية، وتأتي الاستثمارات السياحية في المرتبة الثالثة، بينما يحل القطاع الزراعي في المرتبة الرابعة، وهناك استثمارات في القطاع الخدمي وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتأتي القاهرة في المرتبة الأولى من حيث المحافظات التي تتواجد فيها الاستثمارات السعودية.

وأضاف أن حزمة المساعدات (التسهيلات) التي أقرها مجلس الأعمال السعودي المصري التنسيقي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، تبلغ 30 مليار ريال من ضمنها بيع المشتقات النفطية لجمهورية مصر، على أن يكون هناك تسهيلات في الدفع، بالإضافة لصندوق التنمية لبناء مشاريع في مصر وغيرها من المبادرات من استثمارات سعودية.

وأشار إلى أن حجم الاستثمارات المصرية في المملكة بلغ 4.1 مليار ريال سعودي تتضمن 262 مشروعا صناعيا و781 مشروعا غير صناعي، مع العلم أن هناك شركات مصرية تعتزم استثمار مليار ريال في القطاع السكني المحلي السعودي، مقابل ذلك هناك مستثمرون سعوديون من رجال الأعمال يستثمرون مليارات الريالات في بعض مدن ومحافظات مصر.

ولفت د. المغلوث إلى أن هناك عمالة وافدة من الجالية المصرية بالمملكة تقدر بأكثر من مليوني مصري، يعملون بمهن مختلفة في المجال الإنشائي والهندسي والطبي والصناعي والأكاديمي، ولهم أثر إيجابي في السوق السعودية، بل تعد تحويلاتهم إلى بلدانهم بالمليارات من الدولارات، وتلك المبالغ تلعب دورا في انتعاش الحركة الاجتماعية من خلال توطيد الأسر وبناء المساكن لهم، بل تعمل حراكا اقتصاديا في كافة المجالات في أنحاء مصر.

وأفاد أن هناك مشروع ربط كهربائي بين السعودية ومصر، سوف يستفاد منه بالطاقة الكهربائية بين البلدين ويفتح فرص عمل، كذلك هناك دراسة لم تنته بعد حول إنشاء الجسر البحري الذي يربط بين الدولتين، ما سيقوي العلاقات بينهما.

وأضاف: "يسعى رجال الأعمال السعوديون مع إخوانهم المصريين إلى تعزيز التبادل التجاري من خلال عمل جسور جوية وبحرية أكثر مما هي عليه حاليا"، كاشفا أن حجم التبادل بين المملكة ومصر يعادل 40% من إجمالي حجم التبادل بين الدول العربية.

واعتبر د.المغلوث أن "زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى جمهورية مصر سوف توطد العلاقات وتفتح الفرص الاستثمارية والتجارية، وتأتي ضمن الدور الهام الذي تلعبه المملكة في سبيل عودة التضامن العربي لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، بجدية، لمواجهة الأزمات التي تعصف بالدول العربية ومن بينها مكافحة الإرهاب من أجل تحقيق الأمن والسلام العربي".