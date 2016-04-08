ألمانيا: نمو يفوق التوقعات لصادرات أكبر اقتصاد أوروبي

أظهرت بيانات نشرت، اليوم الجمعة، انتعاش الصادرات الألمانية التي ارتفعت أكثر من المتوقع في فبراير، في علامة أيضا على تسارع الطلب الخارجي على سلع أكبر اقتصاد أوروبي.



وأشارت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي والمعدلة في ضوء العوامل الموسمية إلى أن الصادرات زادت 1.3% على أساس شهري، بعد تراجعها على مدى شهرين متتاليين. وهذه أكبر زيادة من نوعها منذ سبتمبر.



وارتفعت الواردات 0.4% ليزيد فائض التجارة الألمانية إلى 19.8 مليار يورو.



وفاقت البيانات التجارية توقعات السوق، إذ توقع خبراء اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم ارتفاع الصادرات بنسبة 0.5% فقط، وتراجع الواردات بـ 0.3%.