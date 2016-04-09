الصين: تراجع إنتاج الحديد لـ1.13 مليار طن بـ2020

قال مسؤول من وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في الصين، اليوم السبت، إن الطاقة الإنتاجية لقطاع الحديد والصلب في البلاد، من المنتظر أن تهبط إلى نحو 1.13 مليار طن بحلول 2020 "بما في ذلك بعض الطاقة المعدمة".

وقال لو تايجون نائب رئيس إدارة المواد الخام بالوزارة خلال مؤتمر في العاصمة بكين إن الصين قد لا تمضي قدما في زيادة حجم الصادرات لحل مشكلة الطاقة الإنتاجية الزائدة عن الحاجة، متوقعا أن يظل حجم إنتاج الحديد الخام عند 800 مليون طن على افتراض أن يظل حجم الصادرات عند 100 مليون طن.

أضاف أنه يتوقع أن يظل حجم استهلاك الحديد في السوق المحلية بين 630 و700 مليون طن في السنوات الخمس المقبلة.