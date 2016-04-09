سوق لندن باب للعالمية للشركات المساهمة العربية

لا يزال عدد الشركات العربية المساهمة العامة المدرجة في بورصة لندن لا يشكل نسبة تذكر من إجمالي عدد الشركات المدرجة في الأسواق المالية العربية، وقد يكون في مقدم الأسباب التي تحول دون إدراج هذه الشركات في البورصة العالمية عدم استيفائها الشروط المطلوبة للإدراج. وتعود أهمية الإدراج في بورصة لندن إلى أسباب يأتي في مقدمها الموقع المهم الذي تتمتع به لندن كمركز مالي عالمي ومنصة حيوية لبلوغ أكبر عدد من المساهمين، إضافة إلى تنويع مصادر جمع الأموال وتوفير بيئة استثمارية وتشريعية جاذبة للاستثمارات الأجنبية، واكتساب الشركات المدرجة في بورصة لندن صدقية ومكانة مرموقتين في مجال الأعمال بما يساهم في أن تصبح لاعباً إقليمياً أو دولياً في صناعات معينة بعد نموها وبالتالي قدرتها على تخطي أسواقها المحلية لتحتل مكاناً مهماً على خريطة التعاملات الدولية.

ورجحت مصادر بورصة لندن في أكثر من مناسبة ارتفاع عدد الشركات من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المدرجة في البورصة خلال خمسة إلى 10 سنين بهدف الوصول إلى مصادر تمويل أوفر كوسيلة للاستفادة من السيولة والحصول على زخم دولي. وثمة 37 شركة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مدرجة في السوق الرئيسة لبورصة لندن (من مصر، والمغرب، ولبنان، والبحرين، والأردن، وتونس، وقطر، وعُمان، والبحرين، والإمارات، والكويت)، وتسع شركات مدرجة في سوق الاستثمارات البديلة التابعة لها (من الإمارات، والكويت، والعراق، والجزائر، والمغرب، وعُمان).

وتهدف سوق الاستثمارات البديلة التي تأسست في 1995 إلى دعم الشركات الحديثة المنشأ والمشاريع الصغيرة والمتوسطة إذ تتيح لها هذه السوق تعويم أسهمها من خلال قواعد تنظيمية أكثر مرونة من تلك المطبقة في سوق لندن الرئيسة، إضافة إلى مساعدتها في النفاذ إلى أسواق رأس المال، وتعزيز مكانتها وقيمتها السوقية، واجتذاب المستثمرين، مِمَّا يساهم في فتح أبواب جديدة لها لتحقيق مزيد من النمو والتوسع نحو أسواق عالمية.

وشكل اكتتاب شركة «داماك» العقارية الإماراتية في لندن عام 2013 أكبر اكتتاب من شركة شرق أوسطية في البورصة العالمية منذ 2005. وفي العام ذاته جرى إدراج «مستشفيات النور» الإماراتية أكبر الاكتتابات العربية لجهة جمع الأموال (355 مليون دولار). وانضمت «الشركة العملية للفنادق» الكويتية إلى سوق الاستثمارات البديلة عام 2013، وعام 2014 انضمت «جلف مارين سيرفيسز» ومقرها أبو ظبي إلى بورصة لندن وجمعت 297 مليون دولار.

أما شركة «أدوية الحكمة» الأردنية التي تأسست في عمّان عام 1978 فهي الشركة الأردنية الوحيدة التي أُدرجت في بورصة لندن واستطاعت بعد استيفائها الشروط والمتطلبات المطلوبة، ومنها ارتفاع قيمتها السوقية وارتفاع سيولة أسهمها والالتزام بمبادئ الحوكمة والشفافية، الانضمام إلى مؤشر «فاينانشيال تايمز» الشهير الذي يضم أسهم أكبر وأنشط 100 شركة مدرجة في سوق لندن، ويعتبر من أهم المؤشرات في أسواق الأسهم الأوروبية، إضافة إلى أنه المؤشر الرئيس في بريطانيا، وبدأ التداول به في كانون الثاني (يناير) 1984، والشركات المدرجة فيه تمثل 80 في المئة من الأسهم المدرجة في بريطانيا، ما يجعله مرآة لقوة الاقتصاد البريطاني. وإدراج شركة عربية في هذا المؤشر يضعها على خريطة الاستثمار العالمي ويشجع صناديق الاستثمار ومحافظ الاستثمار العالمية على شراء أسهمها بما يساهم في رفع السيولة وحجم التداول الخاصين بأسهمها ويسهل توافر الأموال عند حاجتها إلى زيادة رأس مالها. و «الحكمة»، وهي مثال على الشركات العربية الناجحة والمتميزة، تأسست لإيجاد قاعدة صناعية في قطاع الأدوية في الدول العربية فتتحول هذه الدول من دول مستوردة للأدوية إلى دول مصنعة لها، وكذلك لنقل أفضل التكنولوجيات ذات الصلة إلى العالم العربي.

وبلغت إيرادات الشركة عام 2014 نحو 1.5 بليون دولار و1.44 بليون دولار عام 2015، وهي تتوقع إيرادات بنحو بليوني دولار عام 2016، ما يؤكد ان النمو القوي في كل قطاعات أعمالها والنمو المتواصل في مؤشراتها المالية هما من أسباب الموافقة على إدراج أسهمها في بورصة لندن. والشركة أول شركة أدوية عربية تدخل الأسواق الأميركية والبريطانية والأوروبية، ثم توسعت واستحوذت على مصانع في الولايات المتحدة والبرتغال وإيطاليا وتونس والسعودية ومصر والجزائر ليبلغ عدد أسواقها 52 سوقاً حول العالم وهي تعد واحدة من أول 10 شركات أدوية على المستوى العالمي ومن بين الشركات المئة الأعلى قيمة في بورصة لندن باعتبارها اكبر شركة أدوية إقليمية وتبيع نحو 485 منتجاً.

* نقلا عن الحياة