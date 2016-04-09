هوس الاستهلاك والبعد النفسي

الشهية المفتوحة للمتسوق السعودي والتي تعود في بعض فصولها التاريخية وأسبابها السيكولوجية لجوانب نفسية واضطرابات وجدانية تتوافق وقائمة المحظورات الاجتماعية والتي تناسلت في صوره شتى من هوس الشراء ومحفزات المأكل والمشرب، بعد تزايد واستشراء التطبيقات المعاصرة لثقافة الخصوصية ومرادفاتها في الحياة الاجتماعية، وهو ما أدى إلى تحول دراماتيكي في وظيفة الأسواق التي تحولت دهاليزها إلى نقاط تماس وصراع اجتماعي حقيقي بعد أن تحولت إلى ساحة اجتماعية ومتنفس سيكولوجي للخروج من شرنقة الشعور بالاختناق الاجتماعي، وكان لا بد أن يصاحب ذلك ثمن كبير من مظاهر الإسراف في الشراء والإنفاق وبما يتجاوز حدود الحاجة الفطرية.

مطالب الاقتصاديين باستبدال ثقافة الاستهلاك بثقافة الادخار في مجتمع مازال يعاني من متناقضات واضطرابات اجتماعية حادة باءت بالفشل الشديد رغم حجم الفجوة الكبيرة بين المتوسط العالمي للادخار والمتوسط السعودي (يبلغ في الصين 47 % فيما لا يتجاوز في المملكة 17 %).

هذا الهوس الاستهلاكي كان لابد أن يندرج ضمن التحولات الاجتماعية العميقة التي طالت بنية المجتمع في العقود الأخيرة وتحولت معها وظيفة الأسواق ضمن ما تحول، وهو ما يجعل من مظاهر الترف الاستهلاكي وسيلة لتعويض حاجات اجتماعية فطرية تقع على تخوم تابوهات اجتماعية لم تكن حاضرة فيما سبق بسبب تطابق الحياة الفطرية مع الحياة الاجتماعية وعدم حصول هذا الافتراق الذي أطاح بالتوافق النفسي والاجتماعي برمته.

القدرة الشرائية المحلية وفقاً لدراسة عالمية لمؤشر (Numbeo) تشير لحقائق مذهلة، مفادها أن المملكة تعدت في قوتها الشرائية التي تقاس بمتوسط الرواتب للسلع والخدمات الاستهلاكية كل دول الخليج بل وتجاوزت مدنا في أمريكا وأوروبا (بلغت 126 % في المملكة مقابل في البحرين 64 %)، وهو ما يشير إلى أن ليس للأمر علاقة بعلوم التجارة أو الاقتصاد وأن لا نتعود على البحث لها عن حلول في دفاتر المال وكتب الاقتصاد وإنما البحث عن علاج لها في مصحات علم النفس وعقاقير علم الاجتماع، وهي كهوس استهلاكي بسيط تظل في كل انعكاساتها وتداعياتها أمرا سهلا ومقبولا إذا ما قيست بمظاهر هوس اجتماعي أعم وأشمل ضاربة في جوانب شتى من حياتنا العامة ترتبت على نفس الأسباب والتداعيات.

* نقلا عن عكاظ