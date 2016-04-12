اتفاقية بين السعودية والأردن لإنشاء صندوق استثماري

وقعت السعودية مذكرة تفاهم مع الأردن لتأسيس صندوق استثماري مشترك، وذلك في إطار زيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد السعودي، والتي اجتمع فيها مع الملك عبدالله الثاني بن الحسين.

وتم الاتفاق أيضا على تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة، والتنقيب عن اليورانيوم، وإنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة النووية.

كما تم الاتفاق على تعزيز الاستثمارات المشتركة في المشروعات التنموية والاستثمارية، إضافة إلى تعزيز الجهود لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وفتح المزيد من الفرص أمام الصادرات الأردنية إلى السوق السعودية.