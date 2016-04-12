الذهب يرتفع إلى 1261 دولاراً للأونصة

قفز الذهب لأعلى مستوى في ثلاثة أسابيع اليوم الثلاثاء وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لن يرفع أسعار الفائدة الأميركية قريبا، في حين يجري تداول الدولار قرب أقل مستوياته في نحو ثمانية أشهر.

وتشهد العملة الأميركية اتجاها نزوليا بعد تصريحات جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي في الشهر الماضي التي أدت لانحسار توقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية في أي وقت قريبا، ما يخفض تكلفة السلع المقومة بالدولار.

وارتفع الذهب إلى 1259.66 دولار للأونصة اليوم الثلاثاء، وهو أعلى مستوى منذ 18 مارس، ولكن المعدن الأصفر بدد مكاسبه وتراجع 0.2 في المئة إلى 1255.40 دولار للأونصة بحلول الساعة 0636 بتوقيت غرينتش نتيجة مبيعات جني الأرباح بعد أن زاد 1.4 في المئة الليلة الماضية.

وصعد الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع إلى 1261.90 دولار.

ولا يزال الدولار يكافح للصعود اليوم بعد أن نزل الليلة الماضية لأقل مستوى منذ أغسطس مقابل سلة من العملات الرئيسية وسجل أقل مستوى في 17 شهرا مقابل العملة اليابانية.

وفقد مؤشر الدولار نحو ثلاثة في المئة بعد تصريحات يلين الأخيرة.

ونزلت الفضة 0.1 في المئة إلى 15.88 دولار. وكانت قد سجلت أمس أكبر زيادة يومية في ستة أشهر مرتفعة أربعة في المئة.

ونزل البلاتين 0.6 في المئة بعد أن قفز اثنين في المئة الليلة الماضية قبل أن يتماسك عند 989.45 دولار للأونصة.

وارتفع البلاديوم 1.3 في المئة إلى 552.05 دولار للأونصة.