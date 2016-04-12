بعد السماح بالتصدير.. تعرف على خريطة الإسمنت بالسعودية

أعلن نائب رئيس اللجنة الوطنية لشركات الإسمنت، الدكتور أحمد زقيل، أنه تمّت الموافقة بالسماح لمصانع الإسمنت بتصدير ما يزيد عن حاجة السوق المحلية، حسب ما أوردت صحيفة "الرياض".

كما أعلن عن تلقي العديد من المنتجين لطلبات واتصالات من قبل تجار الإسمنت في اليمن، حيث من المتوقع أن يكون اليمن من الدول التي ستستقطب جزءا كبيرا من حصة التصدير الخارجية.

15 شركة إسمنت عاملة.

إنتاج 5.8 مليون طن في مارس 2016.

مبيعات الشركات 5.85 مليون طن في مارس 2016.

مبيعات الشركات 17 مليون طن في الربع الأول 2016.

مخزون الكلنكر 21.2 مليون طن في مارس 2016 .

إنتاج 4.7 مليون طن من الكلنكر في مارس 2016.