1.7 مليار دولار حد أقصى لتمويل "الوقود البيئي" بالكويت

أعلن بيت التمويل الكويتي "بيتك" أنه حصل على موافقة البنك المركزي لتمويل مشروع الوقود البيئي بـ500 مليون دينار كحدّ أقصى، بما يعادل 1.66 مليار دولار.

وكانت شركة البترول الوطنية قد أعلنت سابقا عن تعيين بنكي "الكويت الوطني" و"بيتك" لترتيب الشريحة الأولى من عملية تمويل مشروع "الوقود البيئي" .

يُذكر أن مشروع "الوقود البيئي" هو واحد من أكبر المشاريع النفطية الكويتية، الذي تنفذه شركة البترول الوطنية، وتبلغ تكلفته الإجمالية 3.4 مليار دينار.

ويهدف المشروع إلى تطوير وتحديث مصفاتي ميناء عبدالله وميناء الأحمدي، ورفع طاقتهما التكريرية إلى 800 ألف برميل يومياً.