الذهب يهبط من أعلى مستوى في 3 أسابيع مع صعود الدولار

هبط الذهب اليوم الأربعاء من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مع اكتساب الدولار لبعض القوة أمام الين وارتفاع الأسهم الآسيوية قرب أعلى مستوى هذا العام مما حد من جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن.



ونشرت بيانات صينية قوية على غير المتوقع مما أعطى أملا في استقرار العملاق الآسيوي أخيرا وهو الأمر الذي عزز شهية المخاطرة. وهبط الين الياباني من مستويات الذروة التي بلغها في الآونة الأخيرة أمام الدولار.



وبحلول الساعة 0711 بتوقيت جرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1249.40 دولار للأونصة بعد هبوطه إلى أدنى مستوى خلال الجلسة في وقت سابق عند 1246.55 دولار للأونصة. وقفز الذهب إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع عند 1262.60 دولار للأونصة أمس الثلاثاء.



وحقق الذهب أفضل أداء له منذ 30 عاما في الأشهر الثلاثة حتى مارس مع تراجع الدولار في الوقت الذي خفض فيه المستثمرون توقعاتهم لوتيرة رفع أسعار الفائدة الأمريكية. وفقد الدولار أكثر من أربعة بالمئة أمام سلة العملات هذا العام.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى هبطت الفضة 0.6 بالمئة إلى 16.05 دولار للأونصة بعدما سجلت أعلى مستوى في خمسة أشهر ونصف الشهر عند 16.21 دولار للأونصة يوم الثلاثاء.



وانخفض البلاتين دون ألف دولار للأوقية بعد أن قفز إلى أعلى مستوى في شهر خلال التعاملات في الأسواق الخارجية.

