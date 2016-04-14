المركزي الأميركي: الاقتصاد ينمو بوتيرة متواضعة

أظهر تقرير الـ"بيج بوك" الصادر عن الاحتياطي الفدرالي والذي يصدر 8 مرات في السنة، أن الاقتصاد الأميركي ينمو بوتيرة متواضعة إلى معتدلة في 10 من المناطق الـ12 التي شملها الاستطلاع.

وبدا النمو مستقرا في دالاس وأتلانتا، وأظهر التقرير أن التحسن في سوق العمل مستمر وأن الأجور تواصل الارتفاع، وأن إنفاق المستهلكين ينمو باعتدال.

كما أوضح استطلاع الـ"بيج بوك" أن هناك توسعاً عاماً لإنفاق الشركات وزيادة في التصنيع والبناء وتحسن في النشاط العقاري.

وعلى الرغم من النظرة المتفائلة للتقرير استبعد المحللون أن يكون دافعا كافيا للفدرالي لرفع الفائدة قريبا.

ومن المنتظر أن تعقد لجنة السوق المفتوحة لدى الاحتياطي الأميركي اجتماعها المقبل في 26 من الشهر الجاري للنظر في أسعار الفائدة.