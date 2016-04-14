معدل البطالة في أستراليا يهبط لأدنى مستوى في 30 شهرا

أظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس أن معدل البطالة في أستراليا انخفض إلى 5.7 بالمئة في مارس، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2013 في مفاجأة للأسواق التي كانت تتوقع أن يرتفع إلى 5.9%.



وقال المكتب الأسترالي للإحصاءات إن الشهر الماضي شهد 26100 وظيفة جديدة، وهو رقم يفوق أيضا متوسط التوقعات الذي كان يشير إلى 20 ألف وظيفة رغم أن جميع المكاسب كانت في الوظائف غير الدائمة. واستقر النمو السنوي للوظائف عند 2%.

