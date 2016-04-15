خروج بريطانيا من "الأوروبي" يهدد 100 ألف وظيفة مالية

قالت كريستين لاغارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي إن الصندوق يرى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "كأحد المخاطر النزولية الكبيرة في أفق النمو العالمي".

وأظهرت دراسة أن التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى خسارة ما يصل إلى مئة ألف وظيفة في قطاع الخدمات المالية في البلاد خلال خمسة أعوام.

وأضافت لاغارد أن تصويت البريطانيين في الاستفتاء المزمع في 23 يونيو حزيران لصالح الانفصال عن الاتحاد الأوروبي سيسبب غموضا واسع النطاق، لكنها قالت إنها تأمل في عدم حدوث ذلك.

وتابعت تقول "إنه زواج طويل الأمد بين أعضاء الاتحاد الأوروبي. أملي الشخصي هو ألا يحدث انفصال. ومثل جميع الزيجات فإن المحادثات الجيدة ربما تساعد فعليا.